Zum Ende des Jahres die Füße hochlegen? An der Börse ist genau das Gegenteil der Fall. In der Regel ist im vierten Quartal nochmal richtig Musik drin. Woher dieses Phänomen kommt, was unter der Santa Claus Rally zu verstehen ist und wieso es für Anleger interessant ist, in dieser heißen Phase einzusteigen, beleuchten die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich in Folge acht des einfach börse-Podcasts. Außerdem gehen sie der Frage nach, ob es auch bei Kypto-Währungen saisonale Muster gibt.

