Folgende mögliche Aufteilung bahnt sich laut Wall Street Journal an und würde in frühestens 18 Monaten vollzogen: Fortführung des Geschäfts mit Medikamenten und Geräten im Konzern. Den Produktbereich Consumer würde man umbenennen und abtrennen.



Konzern-CEO Alex Gorsky betonte gegenüber dem Wall Street Journal, eine Aufspaltung stehe in keinem Zusammenhang zu juristischen Auseinandersetzungen um Baby-Puder von JOHNSON & JOHNSON.



Falls man mit dem Vorstoß zunächst die Marktreaktion testen wollte: Diese ist positiv. "JNJ" legt in den USA vorbörslich rund 4 % zu. Die Aktie verteuerte sich seit Jahresbeginn bis gestern um 3,6 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

JOHNSON & JOHNSON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de