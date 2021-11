Airbus hat die Auslieferungszahlen für Oktober gemeldet. Demnach übergab der Flugzeugbauer 36 Jets an die Kunden, sodass in diesem Jahr insgesamt 460 Einheiten ausgeliefert wurden. Das Jahresziel von 600 Flugzeugen hat man bestätigt. Die verbleibenden 140 Einheiten für die Monate November und Dezember sind als sportlich zu bezeichnen, zumal auch Airbus auf funktionsfähige Lieferketten angewiesen ist. Stichtagbezogen kann es also durchaus zu Verzögerungen kommen, die Airbus dann das vierte Quartal und damit die Planung verhageln würden.



An den übergeordneten positiven Perspektiven ändert das nichts. Die Airlines müssen ihre Flotten modernisieren, um CO2 einzusparen bzw. den Kerosinverbrauch zu reduzieren. Hinzu kommen Investitionen in diverse Anwendungen im Weltraum. Vom 14. bis 18. November findet zudem die Dubai Air Show statt. Üblicherweise ist das ein Termin, der die Auftragsbücher der Flugzeugbauer weiter füllt. Die Unsicherheit hinsichtlich der Lieferziele für 2021 hindert die Aktie noch am Ausbruch aus der Seitwärtsrange.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 45.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

AIRBUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de