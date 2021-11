DJ Airline-Caterer Gategroup beantragt in Deutschland Staatshilfe

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Airline-Caterer Gategroup, der vor fast einem Jahr das Europageschäft der Lufthansa-Tochter LSG übernommen hat, hat in Deutschland Staatshilfe beantragt. Ein Gategroup-Sprecher bestätigte, dass das Unternehmen um die Hilfe des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung gebeten habe und begründet das mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Reisebranche. "Wie andere Akteure, z.B. Lufthansa, erlitt das Catering Geschäft immense Verluste, die nicht vollständig aus eigener Kraft kompensiert werden können", hieß es in einer Stellungnahme.

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte zuerst darüber berichtet.

Die genaue Summe und die Form einer möglichen Unterstützung würden noch geprüft, teilte der Sprecher mit. Zum Status des Antrags oder einem möglichen Zeitrahmen könne er sich nicht äußern. Die Übernahme des LSG-Geschäfts stelle Gategroup deshalb aber nicht in Frage. "Mittel-und langfristig bietet die Übernahme für uns weiterhin eine gute Perspektive", hieß es weiter. Die Luftfahrtbranche befindet sich in einer Erholungsphase, das Catering Geschäft profitiere davon mit zeitlicher Verzögerung.

Die Deutsche Lufthansa hatte erst jüngst bekanntgegeben, dass sie ihre erhaltenen Staatshilfen nun vollständig zurückgeführt bzw. nicht in Anspruch genommene Teile gekündigt hat. Verblieben ist nur noch die Beteiligung des WSF am Unternehmen, die dieser bis spätestens Oktober 2023 veräußern will.

Laut dem Spiegel war man beim Bundeswirtschaftsministerium erstaunt, dass die Gategroup vorstellig geworden ist, da aktuell nur wenige Unternehmen nach staatlicher Unterstützung fragen und der Tourismus wieder zunehme. Laut Insidern gehe es um einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Gategroup müsse mit hohen Zinsen rechnen.

