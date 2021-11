Vor allem in den USA führt die Corona-Pandemie auch dazu, dass immer mehr Menschen ihren Job kündigen. Das zeigt sich jetzt auch an einem Trend in den Google-Suchanfragen. Auf den ersten Blick erscheint es paradox: Wir befinden uns (immer noch) mitten in einer Pandemie, unter der auch die Wirtschaft leidet - und Millionen von Menschen kündigen ihre Jobs, viele von ihnen, ohne eine neue Stelle in Aussicht zu haben. Google-Suchanfragen zu Kündigungen schießen in die Höhe Insofern ist es nur logisch, dass auch viele Menschen danach googeln, wie man eigentlich ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...