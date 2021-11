DJ PTA-News: MediNavi AG: Mitteilung über einen bedeutsamen Wechsel im Aktionariat

Frankfurt am Main (pta029/12.11.2021/13:09) - 12.11.2021 - Die MediNavi AG, eine e-Health-Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass es zu einem bedeutsamen Wechsel im Aktionariat gekommen ist. Einer der wesentlichen Aktionäre der Gesellschaft, die PVM Private Values Media AG, sowie weitere Investoren haben ihre Anteile an die dänische Investmentgesellschaft Stratega ApS veräußert. Die Transaktion ist bereits vollzogen worden. Die Gesellschaft selbst war in den Prozess nicht aktiv involviert.

Stratega ApS als Stratege wird damit zum größten Einzelaktionär der Gesellschaft. Stratega ApS ist bereits seit längerem im Markt für medizinisches Cannabis investiert mit den Regionenschwerpunkten Dänemark, Deutschland und Schweiz sowie in Südamerika. Stratega ApS hat die Absicht, die MediNavi AG zu einem wesentlichen Anbieter von medizinischem Cannabis in Europa zu entwickeln. "Nach dem Verkauf der früheren Kernbeteiligung Medikompass GmbH ist die Zusammenarbeit mit Stratega der nächste Meilenstein in der Entwicklung der MediNavi AG", kommentiert Vorstand Anna Wohlthat die Transaktion im Aktionariat. "Wir sind zuversichtlich, dass durch den neuen Eigentümer starke Impulse für die MediNavi AG entstehen werden", so Wohlthat weiter. Das Thema Cannabis ist am deutschen Aktienmarkt bereits durch zwei notierte Gesellschaften für Anleger zugänglich, im Feld der nicht notierten Start-Ups gab es Finanzierungsrunden mit zweistelligen Millionen-Euro-Bewertungen.

