Die Lufthansa hat wie angekündigt die in der Corona-Krise benötigte Finanzhilfe des deutschen Staates komplett getilgt. Die ausstehende Summe von einer Milliarde Euro aus einer Stillen Einlage sei an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes zurückgezahlt worden, teilte die Lufthansa am Freitag mit.

