Kurz nach der Empfehlung in DER AKTIONÄR 45/21, schießt die Aktie von New Relic nach oben. Die Gründe für den Kurssprung von knapp 40 Prozent zum Wochenbeginn waren zum einen besser als erwartete Quartalszahlen mitsamt einer starken Prognose, zum anderen die Fortsetzung des operativen Turnarounds.New Relic erzielte im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatzzuwachs von 18 Prozent auf 196 Millionen Dollar. Analysten hatten nur Umsätze in Höhe von 182 Millionen Dollar erwartet. Zwar steht unter dem Strich ...

