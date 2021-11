In Hongkong wurden Aktivist:innen gezielt mit einer Schadsoftware ausspioniert. Die Angreifer:innen nutzen dazu eine Sicherheitslücke in macOS und iOS aus. Sicherheitsforscher:innen von Google haben nach eigenen Angaben gegen Ende August 2021 festgestellt, dass an Besucher:innen mehrerer Websites aus Hongkong gezielt Schadsoftware ausgespielt wurde. Bei den betroffenen Websites soll es sich unter anderem um den Online-Auftritt einer bekannten prodemokratischen Gruppe gehandelt haben. Ziel war offenbar die Installation einer Spionagesoftware auf den...

Den vollständigen Artikel lesen ...