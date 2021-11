Die Inflation ist offenkundig doch dauerhafter als die Notenbanken lange verkündet hatten, die am Mittwoch gemeldeten +6,2% in den USA waren für viele ein Schock und haben auch die Politik aufgerüttelt: so etwa US-Präsident Biden, der die Bekämpfung der Inflation als "Top Priorität" bezeichnete! Mit gutem Grund: denn die Inflation steigt in den USA schneller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...