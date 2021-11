Minneapolis (ots/PRNewswire) -Start-up für 3D-Reaktivdruck erhält Investitionen von mehr als 5 Millionen USD unter der Leitung von Embedded VenturesChromatic 3D Materials, ein führendes Start-up für 3D-Reaktivdruck und Erfinder von innovativen 3D-Druckmaterialien, hat heute den Abschluss einer weiteren Finanzierungsrunde über mehr als 5 Millionen USD bekannt gegeben. Die Finanzierung wird von Embedded Ventures geleitet, einer neu gegründeten Venture-Capital-Firma, die in Start-ups investiert, die in Zusammenhang mit Raumfahrt Anwendungen stehen. An dieser Runde ist auch Golden Seeds beteiligt, ein Investment Fond, der sich auf von Frauen geführte Unternehmen konzentriert, ebenso wie die Oyat Invest AG, die auch die vorherige Finanzierung von Chromatic geleitet hatte. Chromatic hat seinen Hauptsitz in Minnesota, USA, sowie in Nordrhein-Westfalen, wo das Unternehmen bereits an der Entwicklung von Anwendungen in den Bereichen Automotive, Eisenbahn und Industrieausrüstung aktiv ist. Diese Runde wird dazu beitragen, die Markteinführung der Technologie für den 3D-Druck von Elastomeren in Industriequalität fortzusetzen und das dafür notwendige integrierte Team zu finanzieren."Ich freue mich sehr, Embedded Ventures nicht nur in unserem Finanzierungsteam begrüßen zu dürfen, sondern auch als Mitglied unseres Aufsichtsrats", erklärte Dr. Cora Leibig, CEO von Chromatic. "Das Team hat ein klares Verständnis davon, was es braucht, um tiefgreifende technologische Neuerungen nicht nur zu entwickeln, sondern diese auch erfolgreich im Geschäft umzusetzen."Diese Investition wird es Chromatic ermöglichen, von der reinen Technologieentwicklung zur Herstellung von soliden, serientauglichen Teilen überzugehen und den Wachstumskurs voranzutreiben. Die Investition wird dazu beitragen aufbauend auf bereits entwickelter Technologie weitere Plattformen zu realisieren. Das Unternehmen rechnet damit, seine Mitarbeiterzahl bis 2023 zu verdoppeln."Cora und das Chromatic-Team leisten seit langem einzigartige Arbeit, und ihr neuartiger Ansatz verändert das bestehende 3D-Druck-Ökosystem von Grund auf", so Jenna Bryant, Mitbegründerin, CEO und General Partner von Embedded Ventures. "Statt nur Rohstoffe zu schmelzen, haben sie chemische Reaktionen in ihren 3D-Druckern genutzt, was zu besseren Teilen führt als alles andere, was im modernen Fertigungsökosystem heute zur Verfügung steht.""Chromatic eignet hervorragend für Branchen, die anspruchsvolle Materialeigenschaften suchen, die nur mit den 3D-Druckern von Chromatic möglich sind, wie beispielsweise Luft- und Raumfahrt", erklärte Jordan Noone, Mitbegründer, CTO und General Partner von Embedded Ventures. "Chromatic entwickelt seine eigenen innovativen Materialien und Druckverfahren, um Teile herzustellen, die mit traditionellen Herstellungsmethoden nicht möglich wären."Die Zusammenarbeit von Chromatic mit der US-Regierung steht im Einklang mit der Dual-Use-These von Embedded Ventures und dem Wunsch, Unternehmen zu unterstützen, die sich für die Sicherheitsinteressen der USA einsetzen. Das Unternehmen arbeitet sowohl mit der US-Armee als auch mit der US-Marine zusammen.Informationen zu Chromatic 3D MaterialsChromatic 3D Materials wurde 2016 von Cora Leibig, PhD, gegründet. Als langjährige Kennerin der Kunststoffindustrie hatte Leibig erkannt, dass viele Materialien, die für Medizin, Verteidigung, Industrieausrüstung und Fahrzeuge von entscheidender Bedeutung sind, noch nicht für den 3D-Druck geeignet sind. Vor diesem Hintergrund gründete sie ein Unternehmen, das die Materialien, Software und Drucker liefert, die für den 3D-Druck von langlebigen, funktionellen und flexiblen Elastomeren erforderlich sind. Das Chromatic-Team war auch an der Entwicklung von Projekten in den Bereichen Bahn und Industrieausrüstung in Deutschland beteiligt. Chromatic erhielt 2017 bzw. 2019 SBIR-Stipendien der Phase I und II von der National Science Foundation. Weitere Informationen finden Sie auf www.c3dmaterials.com.Informationen zu Embedded VenturesEmbedded Ventures wurde 2020 gegründet und ist ein innovatives Venture-Capital-Unternehmen, das in Dual-Use-Start-ups im Bereich Raumfahrt nach dem Start investiert. Es lässt sich am besten als "The VC Remix" beschreiben, benannt nach seinem einzigartigen Anlageansatz und seinem Hintergrund. Die Mitbegründer Jenna Bryant, eine ehemalige Tech-Recruiterin, die sich auf "schwer zu besetzende" Engineering-Positionen bei Start-ups in der Frühphase spezialisiert hat, und Jordan Noone, Mitbegründer und ehemaliger CTO des Start-ups für 3D-Druck-Raketen, Relativity Space, verfügen beide über atypische Branchenerfahrungen und eine große Leidenschaft für die Gemeinschaften, die sie vertreten. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Start-ups in der Pre-Seed- und Seed-Phase, die sich auf Bereiche jenseits des Weltraumstarts konzentrieren, bis hin zur fortschrittlichen Fertigung, digitalem Engineering und inländischen Lieferkettenlösungen. Weitere Informationen zu Embedded Ventures finden Sie auf der Website sowie auf Medium, Twitter, Twitch und YouTube. Embedded Ventures hat begonnen, in mehrere Start-ups zu investieren und wird in den nächsten Monaten viele Ankündigungen zu Portfoliounternehmen veröffentlichen.Weitere Informationen:Chromatic 3D Materials, Dr. Cora Leibig, cleibig@c3dm.com,Ian Guss, High10 Media für Embedded Ventures, ian@high10media.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1668183/Embedded_Ventures_3D_Materials_Logo.jpgOriginal-Content von: Embedded Ventures, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159941/5071854