Im Bereich des 10er-EMA bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung an. Solange der S&P 500 den 10er-EMA verteidigen kann, ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Long-Positionen sollten dabei aber eng unter dem 10er-EMA abgesichert werden. Trading-Strategie: 1. Long-Position im Bereich des 10er-EMA eröffnet. Kursziel 4.750 Punkte. Stopp 4.600 Punkte. S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): ...

Den vollständigen Artikel lesen ...