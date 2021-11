Am Donnerstag hat der deutsche Energiekonzern RWE seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Die Ergebnisse fielen gut aus, auch die Jahresprognose wurde bestätigt. Dennoch geriet die Aktie kurz vor dem Wochenende unter Druck. So sieht die Lage nun im Detail aus.Der Energiekonzern RWE erholt sich weiter vom schwachen Start ins Jahr. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie bereinigt um Sondereffekte erwirtschaftete RWE in den Monaten Januar bis September einen Gewinn von knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...