Zwischen März letzten Jahres und Mitte Mai 2021 profitierte Dow Inc. von einer weltweiten Erholung der Aktienmärkte und konnte von 21,95 auf 71,38 US-Dollar zulegen. Anschließend ging es in eine wohlverdiente Konsolidierung, diese reichte auf die markante Unterstützungszone um 56,25 US-Dollar abwärts. In den letzten Wochen konnte dort ein tragfähiger Boden etabliert werden, in dieser Woche gelang ...

