Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) hat vorgeschlagen, dass die Euroraum-Länder künftig eine lockerere Fiskalpolitik betreiben können, wenn die Inflation unter 2 Prozent liegt. Bei einer Podiumsdiskussion der EU-Kommission über die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts befürwortete Lane außerdem einen langsameren Abbau der Verschuldung durch die Länder.

"Eine Berücksichtigung des symmetrischen Inflationsziels der EZB von 2 Prozent in der Ausgabenregel würde die antizyklische Wirkung des Rahmens verbessern, indem der fiskalische Spielraum in Zeiten, in denen die Inflation unter dem Ziel liegt, automatisch vergrößert wird, und umgekehrt", sagte Lane laut veröffentlichtem Redetext. Die Fiskalpolitik wäre lockerer, wenn die Inflation unter dem Zwei-Prozent-Ziel liege, und straffer, wenn die Inflation über dem Ziel liege.

Durch eine zusätzliche fiskalische Stützung in Zeiten einer zu niedrigen Inflation würde dies auch ein effektiveres Agieren der Geldpolitik ermöglichen, insbesondere in Sichtweite der effektiven Zinsuntergrenze. "Es könnten auch ausgefeiltere Varianten in Betracht gezogen werden - wenn auch um den Preis zusätzlicher Komplexität - bei denen zwischen nachfrage- und angebotsbedingten Inflationsschocks angemessen unterschieden wird", erläuterte Lane.

Die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts sind noch bis Ende des nächsten Jahres ausgesetzt. Bis dahin will die EU-Kommission einen reformierten Pakt vorschlagen. Lane sprach sich wie vor ihm schon EZB-Präsidentin Christine Lagarde für Regeln aus, die den Ländern ein antizyklisches Agieren ermöglichen.

November 12, 2021 10:27 ET (15:27 GMT)

