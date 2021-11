Die Commerzbank ist der Umsetzung ihrer "Strategie 2024" am Freitag ein großes Stück näher gekommen. Vorstand und Betriebsrat haben bei den Verhandlungen über den geplanten Stellenabbau einen Durchbruch erzielt. Der Aktie liefert das jedoch keine frischen Impulse.Die Commerzbank kann den Abbau Tausender Stellen wie geplant fortsetzen. Die Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat zur Umsetzung der "Strategie 2024" seien erfolgreich abgeschlossen, teilte das Institut am Freitag in Frankfurt mit. "Jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...