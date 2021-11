Warrington, England (ots/PRNewswire) -UL, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Sicherheitswissenschaften, kann Herstellern nun die gesamte Palette an Konformitätsbewertungsdiensten für eine Vielzahl von Brandschutzprodukten für Großbritannien und Europa anbieten, nachdem der neue Status von UL International (Netherlands) BV als technische Bewertungsstelle der Europäischen Union (EU) offiziell bestätigt wurde.Die jüngste Ernennung von UL als technische Bewertungsstelle ermöglicht es dem Unternehmen, Herstellern von neuen und innovativen Brandschutzprodukten bei der Erlangung der CE-Kennzeichnung zu helfen. Die Produktpalette umfasst u. a. Brandbekämpfungsausrüstung, Brand- und Rauchschutz, Brandabschottung, Feuerschutz und feuerhemmende Produkte.Diese neue Bezeichnung bedeutet, dass Kunden mit entsprechenden Produkten nun eine globale Marktakzeptanz und Konformität erreichen können, wodurch sie neue Märkte in der ganzen Welt erschließen können. Die Ernennung erfolgt zusätzlich zu den bestehenden Funktionen von UL als benannte Stelle für die CE-Kennzeichnung, dem Status als zugelassene Stelle für die UK-Conformity-Assessed-Kennzeichnung (UKCA) und allen bestehenden Zertifizierungsdiensten für das international anerkannte UL-Prüfzeichen.Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU sind die Konformitätsbewertung und die erforderliche Konformitätskennzeichnung für viele Produkthersteller im Bau- und Brandschutzbereich erheblich komplexer geworden.Das UKCA-Zeichen wird für Produkte eingeführt, die für den Markt in England, Schottland und Wales bestimmt sind, und wird das 1985 eingeführte europäische CE-Kennzeichnungssystem ersetzen. Die UKCA-Kennzeichnung wird voraussichtlich ab dem 1. Januar 2023 für bestimmte regulierte Produkte verpflichtend sein, nachdem sich die britische Regierung kürzlich darauf verständigt hat, diese Frist um ein Jahr zu verlängern.Hersteller, die ihre Produkte sowohl auf dem britischen als auch auf dem europäischen Markt in Verkehr bringen wollen, müssen die Bewertungen jedoch sowohl von einer in der EU benannten oder technischen Bewertungsstelle für die CE-Kennzeichnung als auch von einer im Vereinigten Königreich zugelassenen Stelle für die UKCA-Kennzeichnung durchführen lassen. UL kann nun durch einen kombinierten Sicherheitsprüfungs- und Zertifizierungsbewertungsprozess alle Optionen anbieten und so Zeit und Kosten sparen."UL ist nun ein umfassender Dienstleister für die Konformitätskennzeichnung durch unsere Drittparteiprüfung, -bewertung und -zertifizierung für eine breite Palette von Brandschutzprodukten in Großbritannien und Europa", erklärte Chris Miles, EMEA Regional Business Director für die UL Gruppe Built Environment. "Dies wird unseren Kunden erhebliche Effizienz- und Skaleneffekte bringen und auch ihren Kunden wichtige Sicherheitsgarantien bieten."Wir möchten Hersteller, die Brandschutzprodukte auf den britischen Markt bringen wollen, dringend bitten, ihre Anträge auf die UKCA-Kennzeichnung bald zu stellen - warten Sie nicht bis kurz vor dem neuen Stichtag am 1. Januar 2023. Außerdem können wir unsere Kunden in Bezug auf Produkte, die in Großbritannien und Europa bereits volle Marktakzeptanz genießen, über zusätzliche Marktchancen informieren, die das UL-Prüfzeichen in allen anderen Teilen der Welt bietet."Weitere Informationen über die Zulassung von UL als technische Bewertungsstelle der EU finden Sie hier. Dies umfasst insbesondere:- Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen (Brandmeldeanlagen, ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen, Brand- und Rauchschutzanlagen und Explosionsunterdrückungsanlagen)- Brandschutzabschottungen und Brandschutzprodukte und -bekleidungen, feuerhemmende ProdukteInformationen zu ULUL ist das weltweit führende Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft. Wir bieten Tests, Inspektionen und Zertifizierungen (TIC), Schulungs- und Beratungsdienste, Lösungen für das Risikomanagement und wichtige Geschäftseinblicke, um unsere Kunden in mehr als 100 Ländern beim Erreichen ihrer Ziele in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Unser fundiertes Wissen zu Produkten und unsere Intelligenz in der Lieferkette machen uns zum Partner der Wahl für Kunden mit komplexen Herausforderungen. Erfahren Sie mehr auf UL.com.Für Informationen über die Entwicklung von Standards und andere gemeinnützige Aktivitäten besuchen Sie UL.org.Pressekontakt:für die Medien:Steven BrewsterUL+1 847 664 8425ULNews@UL.comLiz Male oder Oana BaeticaLMC+44 (0)1234 712 279liz@lizmale.co.ukFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1685153/Smoke_Laboratory.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpgOriginal-Content von: UL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102152/5071936