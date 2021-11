Der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech beschert der Stadt Mainz einen Geldregen: Anstelle des geplanten Minus von 36 Millionen Euro werde die Stadt voraussichtlich bis zum Jahresende einen Überschuss in Höhe von 1,09 Milliarden Euro verzeichnen, kündigte Finanzdezernent Günter Beck in dieser Woche in Mainz an. BioNTech wagte im Oktober 2019 den Gang an die Börsen in den USA, gut zwei Jahre später startete in dieser Woche ein weiteres Biotech-Unternehmen aus Mainz seinen Handel an der US-Börse Nasdaq: ...

