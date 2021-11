DJ PTA-Adhoc: Vantage Towers AG: Vantage Towers AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Düsseldorf (pta039/12.11.2021/21:25) - Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Vantage Towers AG erhöht die Prognose für den wiederkehrenden Free Cashflow ("RFCF") für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr (GJ22)

Der Vorstand der Vantage Towers AG ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, seine Prognose für den wiederkehrenden Free Cashflow ("RFCF") für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr (GJ22) zu erhöhen.

Vantage Towers AG erwartet nun, dass der RFCF für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr im Bereich von 405 Millionen bis 415 Millionen EUR liegen wird. Die frühere Prognose für den RCFC lag im Bereich von 390 Millionen bis 400 Millionen EUR. Der aktuelle Konsensus für den RFCF, der von der Gesellschaft unter https://www.vantagetowers.com/de/ investoren/analysten-coverage veröffentlicht und beschrieben wird, liegt bei 395,8 Mio. EUR. Diese über den Erwartungen liegende Entwicklung ist vor allem auf eine Kombination einer Optimierung sowohl von Fremdkapitalkosten als auch Barzahlungen für Steueraufwendungen zurückzuführen.

Vantage Towers AG erwartet, dass diese Vorteile mittelfristig beibehalten werden. Die Gesellschaft bekräftigt deshalb die mittelfristige RFCF-Spanne mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate ("Compounded Annual Growth Rate" - CAGR) im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Die übrigen finanziellen Leistungskennzahlen ("Key Performance Indicators" - KPIs) in der Gesamtgeschäftsjahresprognose des Unternehmens bleiben unverändert.

Vantage Towers AG wird weitere Details zum Ausblick und zu den Finanzergebnissen für das Halbjahr des GJ22 am 15. November 2021 um ca. 08:00 Uhr MEZ veröffentlichen.

Hinweis

Der RFCF ist eine alternative Leistungskennzahl ("Alternative Performance Measure" - APM). Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung des RFCF finden Sie auf Seite 6 der Quartalsmitteilung für das erste Quartal GJ22 unter https://www.vantagetowers.com/sites/tower-co-v2/files/investor/results-report-and-presentation/2021/ 20210722-vantage-towers-quartalsmitteilung-q1-final.pdf.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Ad-hoc-Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Vantage Towers AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Vantage Towers AG in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.vantagetowers.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Aussender: Vantage Towers AG Adresse: Prinzenallee 11-13, 40549 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Lie-Tin Wu Tel.: +49 211 61712 307 E-Mail: LieTin.Wu@vantagetowers.com Website: www.vantagetowers.com

ISIN(s): DE000A3H3LL2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

