DJ Vantage Towers erhöht Cashflow-Prognose für Geschäftsjahr 2021/22

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Der Sendemastenbetreiber Vantage Towers erhöht die Prognose für den wiederkehrenden Freien Cashflow für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr. Das MDAX-Unternehmen erwartet nun, dass der Freie Cashflow im Bereich von 405 bis 415 Millionen Euro liegen wird. Die frühere Prognose lag einer Mitteilung des Unternehmens am Freitagabend zufolge bei 390 bis 400 Millionen Euro. Der aktuelle Konsens liege bei 395,8 Millionen Euro, so Vantage Towers weiter.

Die über den Erwartungen liegende Entwicklung sei vor allem auf eine Kombination einer Optimierung sowohl von Fremdkapitalkosten als auch Barzahlungen für Steueraufwendungen zurückzuführen. Das Unternehmen erwartet, dass diese Vorteile mittelfristig beibehalten werden und bekräftigt deshalb die mittelfristige Spanne für den Freien Cashflow mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate im mittleren bis hohen einstelligen Bereich.

Die übrigen finanziellen Leistungskennzahlen in der Gesamtgeschäftsjahresprognose ließ Vantage Towers unverändert. Weitere Details zum Ausblick und zu den Finanzergebnissen für das Halbjahr des Gechäftsjahres 2022 sollen am 15. November 2021 um 8.00 Uhr veröffentlicht werden.

November 12, 2021

