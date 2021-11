Das Elektroauto-Start-up Rivian (WKN: A3C47B) fährt immer neue Rekordhochs an der Börse ein. Am Freitagabend schloss die Rivian-Aktie knapp unter der 130-Dollar-Marke. Wohin geht die Reise für die Rivian-Aktie? Schauen wir uns mal konkret an, wo der Rivian-Aktienkurs in zehn Jahren stehen könnte. Was sind die Wachstumsaussichten des Unternehmens? Aktuell kommt die Rivian-Aktie auf eine Marktkapitalisierung von stolzen 111 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. November 2021). Damit ist das Eigenkapital des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...