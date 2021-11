Während sich chinesische Aktien mit Tech- und Internet langsam erholen, hat sich abseits von Geschäften und Kursen diese Woche in politischer Hinsicht einiges bewegt, das für Alibaba und seine Rivalen spannend ist. Dabei geht es nicht nur um das virtuelle Treffen von Joe Biden und Xi Jinping, das in den kommenden Tagen stattfinden könnte.Entspannungssignale in außenpolitischer Hinsicht wären für das Sentiment bei China-Aktie natürlich positiv. Ebenfalls positiv dürfte sein, dass das Zentralkommitee ...

Den vollständigen Artikel lesen ...