von Julia Groß, €uro am SonntagSie investieren gezielt in unterdurchschnittlich schwankende Werte und spielen ihre Stärke meist besonders in Abschwungphasen aus. Geht es dagegen an den Börsen steil bergauf, bleiben solche Portfolios in der Regel etwas hinter dem breiten Markt zurück. Das zeigt sich auch beim empfohlenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...