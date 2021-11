13.2021 - Die Paragon GmbH &Co KGAA (ISIN: DE0005558696) hatte es sich so einfach vorgestellt: Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung-Beteiligung von zuletzt 51 % an der Tochtergesellschaft Voltabox AG, Geld in die Kasse und Kerngeschäft stärken. Nach über einem Jahr mit Teilverkäufen und verschobenen Terminplänen ist es nun endlich geschafft: Der ehemalige Hoffnungsträger und ehemalige Börsenstar kommt in neue Hände. Nachdem man einen Käufer für das von den neuen Voltabox-Eignern unerwünschte Voltabox-US-Geschäft gefunden hatte, für einen "mittleren einstelligen Millionenbereich" und den Teil mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...