von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag D ie türkische Lira hat derzeit kaum eine Chance zu erstarken. Von zu vielen Seiten wird die Währung in die Mangel genommen. Zum Euro und US-Dollar fiel sie diese Woche auf neue Rekordtiefs. Schuld ist Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Dieser hatte am Wochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...