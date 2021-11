Obwohl es rund um BioNTech so überhaupt keine Neuigkeiten zu vermelden gibt, gehört der Mainzer Impfstoffentwickler derzeit zu den meistdiskutierten Unternehmen an den Börsen. Die Anleger treiben vor allem die rasant steigenden Corona-Zahlen in Europa um. Die dürften für einen steigenden Impfdruck sorgen und vor allem das Thema Drittimpfungen verstärkt in die Mitte der Gesellschaft bringen.Mittlerweile ist es in der Wissenschaft weitgehend Konsens, dass die Pandemie ohne sogenannte Booster-Impfungen kaum zu überstehen ist. Die werden nicht mehr nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...