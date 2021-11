Während die Aktienmärkte in den USA und in Europa von Woche zu Woche auf neue Allzeithochs steigen, ist die Entwicklung der bekannten Edelmetalle wie Gold und Silber enttäuschend. So befindet sich Gold bereits seit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs über annähernd 16 Monate im Korrekturmodus. Silber konnte selbst während der Euphorie der Edelmetalle im Sommer 2020 das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 nicht gefährden. Ist daher die Luft raus? Oder könnten die anhaltenden Inflationssorgen für neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...