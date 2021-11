Am heutigen Sonntag beginnt in Dubai die alle zwei Jahre stattfindende AirShow. Auf der Luftfahrt-Messe trifft sich das Who-is-Who der globalen Luft- und Raumfahrt. Im Jahr 2019 war Airbus einer der großen Gewinner. Auch in diesem Jahr erwartet der europäische Flugzeugbauer neue Milliarden-Aufträge. Im Vorfeld senkte Airbus jedoch seine Langfristprognosen - ein wenig. Was das für die Airbus-Aktie bedeutet. Airbus ist mit einem Großaufgebot auf der Dubai AirShow 2021. Auf der Messe gezeigt wird ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...