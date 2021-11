Create F geht in neue Folgen: Darin unterstützen Investorinnen die angehenden Gründerinnen auch bei der Finanzierung ihrer Unternehmensidee. Das sind die Tipps der Coaches. Die Idee ist gefunden, jetzt braucht es Kapital für die Umsetzung: Diese Herausforderung kennen Gründerinnen. Damit es mit der finanziellen Unterstützung durch Investor:innen klappt, gibt es einige Tipps, wie Gründerinnen ihre Chancen auf ein Investment in ihre Unternehmung erhöhen können. Zuerst ist es tatsächlich hilfreich, sich Unterstützung beim eigenen Geschlecht zu suchen, so die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...