Gurugram, India (ots/PRNewswire) -VVDN Technologies (http://www.vvdntech.com/) ist Indiens führendes Elektronikunternehmen. Der Staatsminister für Kommunikation, Shri Devusinh Chauhan, besuchte am 12. November 2021 die Anlage in Manesar. Er besuchte das Experience Center des VVDN, das 5G-Labor für Mobilfunkkommunikation, Mechanical Tooling Park 1 und 2. Während des Besuchs führte er auch mit dem Minister für Telekommunikation, IT und Eisenbahnen Shri Ashwini Vaishnaw erfolgreich einen 5G-Videoanruf vom 5G-Labor des VVDN durch, der in dem Sinne einzigartig ist, dass der Anruf von einheimischen 5G-Telekommunikationsgeräten getätigt wurde. Der ehrwürdige Staatsminister erklärte, unser Premierminister Shri Narendra Modi ji habe sich verpflichtet, Indien in allen Bereichen, einschließlich der Telekommunikation, eigenständig zu machen. VVDN hat seine Absicht und seine Fähigkeiten gezeigt, Indien nicht nur in der Telekommunikation, sondern auch in anderen Bereichen zu einem echten Atma Nirbhar zu machen. Er gratulierte dem gesamten Team des VVDN zu seinen herausragenden Leistungen. Er sagte weiter, dass die Regierung von Modi alle notwendigen Schritte unternehmen werde, um solche Bemühungen zu unterstützen. Die jüngsten Telekommunikationsreformen, die PLI-Politik und die PMI-Politik des Ministeriums für Telekommunikation gehören zu einigen dieser Initiativen.VVDN setzt seine Expansion mit der Eröffnung einer neuen Druckgussanlage in Manesar, Haryana fort. Diese neue Einrichtung wurde heute vom ehrwürdigen Staatsminister eingeweiht. Die Ankündigung ist Teil der Pläne des Unternehmens, sein Ingenieurwesen und Fertigungskapazitäten durch die Erweiterung seiner bestehenden Infrastruktur weiter zu stärken. Da VVDN seine Expansion und sein Wachstum fortsetzt, wird die neue hochmoderne Anlage zusätzlich zu den bereits bestehenden 4 Produktionsstätten in Manesar gebaut.Die neue mit hohen Investitionen in erstklassige Maschinen errichtete Druckgussanlage des VVDN erstreckt sich über eine Fläche von 4.200 m2 und ist in Indien einzigartig. VVDN verfügt jetzt über eine komplette Infrastruktur - SMT, Formenbau, Spritzguss, Druckguss, Produktmontage und ist vollständig ausgestattet, um das komplette Design und die Herstellung von Telekommunikationsprodukten einschließlich 5G-Funkgeräten, massivem MIMO, Zugangspunkten, Router, Server etc. durchzuführen - was ein wahrer Durchbruch für ein echtes MAKE IN INDIA Produkt ist.Der Minister war auch von den Bemühungen des VVDN für die Stärkung der Rolle der Frauen beeindruckt und gratulierte dem Unternehmen, dass Frauen aus dem ganzen Land auf verschiedenen Ebenen arbeiten und einen bedeutenden Beitrag leisten.Puneet Agarwal, CEO und Mitbegründer von VVDN Technologies sagte: "VVDN Technologies war schon immer ein Förderer von elektronischen Produkten, die in Indien entworfen und produziert werden, was im Einklang mit der Vision des ehrwürdigen Premierministers von Indien ist, Bharat "Atmanirbhar" zu machen. Der Besuch des ehrwürdigen Staatsministers für Kommunikation in der Anlage des VVDN ist ein Ehrenzeichen für den VVDN. Sein Besuch hat uns nicht nur weiter inspiriert, sondern auch eine neue Energie in der gesamten VVDN-Familie eingebracht, um neue Höhen zu erklimmen. Es zeigt auch das Engagement der Regierung von Modi, dass der Staatsminister für Kommunikation selbst gekommen ist, um die einheimische Herstellung von Produkten im Bereich der 5G-Mobilkommunikation zu fördern. Die neue Druckgussanlage ist auch Teil der "Atmanirbhar Bharat" Anstrengungen von VVDN, die unsere Fertigungsfähigkeiten verbessert und uns erlaubt, komplexe Designs schneller und günstiger zu entwerfen. Mit einer kompletten Inhouse-Einrichtung wird VVDN in der Lage sein, die ständig wachsenden Geschäftsanforderungen seiner Kunden weltweit zu erfüllen."Vor kurzem wurde der VVDN von der indischen Regierung unter verschiedenen Production Linked Incentive Förderprogrammen als Hersteller von IT-Hardware, Telekommunikation und Netzwerk-Ausrüstung und Herstellung von Haushaltsgeräten genehmigt.Informationen zu VVDN Technologies:VVDN ist ein führendes Unternehmen für die Produktentwicklung und Herstellung von Endprodukten in mehreren vertikalen Technologiemärkten (5G, Rechenzentren, Vision, Vernetzung und WLAN, IdD, Verteidigung, Cloud & Apps). Der indische Firmensitz von VVDN befindet sich in Gurgaon, Indien und der nordamerikanische Sitz in San Jose, Kalifornien, USA. VVDN ist weltweit für Kunden in verschiedenen Regionen tätig, einschließlich den USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN verfügt über 10 hochmoderne Produktentwicklungszentren in Indien, die voll ausgestattet sind, um die komplette Hardware und Software zu entwickeln und zu testen, welche für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösung erforderlich sind. Die 5 Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon, Indien. Dazu gehören die beste SMT-Fabrik, die Fabrik für Formen und Werkzeuge, die Fabrik für die Produktmontage, die Druckgussanlage und die Labore für Produktzertifizierungen. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen von VVDN sind vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie und Automobilindustrie ausgerichtet.Besuchen Sie www.vvdntech.com für weitere Informationen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1687280/VVDN_Inauguration.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpgPressekontakt:Kunwar SinhaKunwar.sinha@vvdntech.com+91 9971887719Original-Content von: VVDN Technologies Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133746/5072597