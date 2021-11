Mit einem frischen Deal mit der EU konnte Valneva vor wenigen Tagen für beste Laune bei den eigenen Anlegern sorgen. Die bedankten sich mit einem satten Kurssprung, zeitweise ging es um knappe 25 Prozent in die Höhe mit der Aktie des Unternehmens. Besonders lange scheint die gute Stimmung allerdings nicht anzuhalten.Schon am Freitag kam es wieder zu roten Vorzeichen und Valneva (FR0004056851) stürzte wieder um gute vier Prozent in Richtung Süden. Zum Wochenende kam der Kurs dadurch bei 20,90 Euro an. Auf den ersten Blick scheint das gar nicht so schlecht zu sein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...