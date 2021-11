Vodafone-Funkturmtochter Vantage Towers wird optimistischer

DÜSSELDORF - Die Vodafone-Funkturmgesellschaft Vantage Towers blickt wegen einer Optimierung sowohl von Fremdkapitalkosten als auch Barzahlungen für Steueraufwendungen zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr. Der wiederkehrende Free Cashflow (RFCF) werde 2021/22 bei 405 bis 415 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Freitagabend in Düsseldorf mit. Zuvor war Vantage von 390 bis 400 Millionen Euro ausgegangen. Der Analystenkonsens liege aktuell bei 395,8 Millionen Euro, hieß es weiter.

IT-Spezialist Secunet rechnet 2022 mit Einbußen - Aktie fällt nach Rally

ESSEN - Das starke Wachstum des IT-Sicherheitsdienstleister Secunet Security Networks dürfte wegen einer nicht mehr ganz so schwungvollen Nachfrage nach mobilen Arbeitsplätzen 2022 eine Delle bekommen. Das Management rechnet laut einer Mitteilung vom Freitagabend für das kommende Jahr mit einem Umsatz von rund 320 Millionen Euro sowie mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um die 50 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2021 peilt der im Nebenwerteindex SDax notierte Konzern einen Umsatz von rund 330 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis von etwa 59 Millionen Euro das achtes Jahr in Folge mit deutlichem Wachstum an.

Dubai: Airbus erhält Großauftrag von Indigo Partners - Weitere Orders möglich

DUBAI - Der Flugzeugbauer Airbus hat auf der Dubai Airshow einen Großauftrag erhalten. Indigo Partners habe 255 Maschinen der Typfamilie A321neo bestellt, teilte der europäische Konzern am Sonntag mit. Zu Indigo Partners gehören die ungarische Wizz Air , die US-Gesellschaft Frontier , die mexikanische Volaris und die in Chile und Argentinien beheimatete JetSmart.

Commerzbank: Einigkeit über Details für Jobabbau



FRANKFURT - Die Commerzbank kann den Abbau Tausender Stellen wie geplant fortsetzen. Die Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat zur Umsetzung der "Strategie 2024" seien erfolgreich abgeschlossen, teilte das Institut am Freitag in Frankfurt mit. "Jetzt können wir die Transformation weiter zügig und mit voller Kraft vorantreiben", erklärte Konzernchef Manfred Knof.

Kampfansage an Bayern: Reus will mit Dortmund Meisterschale holen

BERLIN - Marco Reus hat mit Blick auf die deutsche Meisterschaft eine Kampfansage an den FC Bayern München gerichtet und visiert mit Borussia Dortmund den Titelgewinn an. "Mein Ziel ist es, das große Ding mit dem BVB zu holen. Solange ich das BVB-Trikot trage und Kapitän dieser Mannschaft bin, werde ich alles daran setzen, dass wir die Schale nach Dortmund holen", sagte der 32-Jährige dem Internetportal "Sport1".

US-Regierung erlaubt Milliardenfusion von S&P und IHS unter Auflagen

WASHINGTON - Die Kartellwächter des US-Justizministeriums haben der rund 44 Milliarden Dollar (38,5 Mrd Euro) schweren Übernahme des Finanzdatenanbieters IHS Markit durch den Rivalen S&P Global zugestimmt. Allerdings dürfe der Mega-Deal aufgrund wettbewerbsrechtlicher Bedenken nur unter strikten Auflagen stattfinden, teilte das Ministerium am Freitag in Washington mit.

Sparkassen-Präsident Schleweis warnt vor Vorzug für Honorarberatung

FRANKFURT/BERLIN - Deutschlands Sparkassen warnen die Politik davor, die Beratung für Finanzprodukte gegen Honorar zum Standard zu machen. Eine verpflichtende Honorarberatung stelle für viele Kleinanleger eine unüberwindbare Hürde dar, sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, der Deutschen Presse-Agentur.

Lieferengpässe treffen Deutschlands Baumärkte



KÖLN - Die globalen Verwerfungen in den Lieferketten setzen Deutschlands Bau- und Gartenmärkte unter Druck. Es seien "noch einige Zeit deutlich spürbare Auswirkungen" für die Märkte zu befürchten, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Peter Wüst, der Deutschen Presse-Agentur. "Viele Lieferanten kündigen gerade flächendeckend ihre Verträge mit den Handelspartnern und avisieren massive Preiserhöhungen und Lieferengpässe." Vereinzelt begrenzten Händler Abgabemengen, "damit für alle Kunden Angebote vorhanden sind und nicht Einzelne ganze Warengruppen aufkaufen".

Unternehmen und Klimaschutz: Mehrheit baut Ökostrom-Kraftwerke

MÜNCHEN - Schon in wenigen Jahren könnte mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen eine eigene Ökostrom-Versorgung aufgebaut haben. Das geht aus einer Befragung des Münchner Ifo-Instituts unter 1700 Unternehmen hervor. Demnach haben bereits jetzt über ein Drittel der Firmen Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien installiert, weitere 26 Prozent planen das für die nächsten drei Jahre. In der Regel handelt es sich dabei um Solaranlagen.



Weitere Meldungen



-Düsseldorfer Jecken sollen auf Saalveranstaltungen verzichten -EU-Kommission gibt Wanderheuschrecke als Lebensmittel frei -Eisenbahnbundesamt: Güterzüge machen weniger Lärm

-EU-Wirtschaftskommissar warnt vor überstürzter Energiemarktreform -Sozialverband fordert bundesweit tägliche Testpflicht in Heimen -Tourismusbranche macht Druck bei Terminen für Sommerferien -Israel stellt ersten Speichel-Schwangerschaftstest vor -Forscher: Boosterimpfungen 'katapultieren' Impfschutz nach oben -Krimi 'Steirertod' holt Quotensieg für die ARD

-Nachflugverbot am Dortmunder Flughafen erneut Thema am OVG -Frankreich verschärft Einreiseregeln für Ungeimpfte aus Deutschland -Ab Samstag wieder 'Bürgertests' - Lindner sieht dramatische Lage -Israel erwägt Reiseverbot in EU-Länder

-Biden nominiert Califf als neuen Chef für US-Arzneimittelbehörde FDA -ROUNDUP: Neues Angebot von Abellio - Marktaustritt droht weiterhin -Presse: Scheuer will an Schulen für Beruf Lkw-Fahrer werben -Divi-Präsident fordert Corona-Prämie für Intensiv-Pflegekräfte -Brasilien: Abholzung des Amazonaswaldes hält auf Rekordniveau an -Verdi weitet Warnstreiks an Unikliniken aus

-Essener Uniklinik will nur noch Geimpfte einstellen

-Marktexpertin: Gänsebraten wird deutlich teurer

-Gericht: Bild hätte Passage aus 'Berliner Runde' nicht zeigen dürfen -Schreiben an das Kartellamt: DFL verteidigt Ausnahmeregeln -Skigebiete rüsten sich für die Wintersaison - Start an der Zugspitze -AHK-Präsident: Lukaschenkos Gas-Drohungen wirken wie 'Bluff' -Bund schickt Millionen Masken und Tests nach Sachsen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he



DE0005493092, NL0000235190, DE0007276503, DE0009653386, DE000CBK1001, GB00BH4HKS39, JE00BN574F90, US78409V1044, BMG475671050, DE000A3H3LL2