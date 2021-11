In der vergangenen Woche zeigte sich unser Dax von seiner faulen Seite und überzeugte eher mit Ruhe und Gelassenheit als mit Leistung In der nun anstehenden kleinen Verfallswoche muss unser Dax zum Montag also mal ein paar neue Signale liefern. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16775, 16490, 16230, 16180, 15940, 15780, 15670, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...