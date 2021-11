Tesla hat den Preis für sein Model Y in den USA schon wieder erhöht. Seit Jahresbeginn kletterten die Kosten für ein Long-Range-Version um 9.000 US-Dollar. Dafür soll das E-Auto in einer bestimmten Ausführung jetzt 537 statt 507 Kilometer weit kommen. Im Jahr 2021 hat Tesla in mehreren Schritten seine Elektroautos immer teurer gemacht. Ein großer Preissprung erfolgte erste Ende Oktober, als Model 3 und Y um jeweils 2.000 Dollar und Model S und X um jeweils 5.000 Dollar teurer machte. Anfang Oktober und Anfang November waren die Preise für Model 3 und Y ebenfalls um 1.000 bis 2.000 Dollar angehoben worden. Jetzt erfolgte die nächste ...

