EQS Group-Ad-hoc: Comet Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz

Comet hält Kapitalmarkttag ab und bestätigt Wachstumstreiber und Prognosen



15.11.2021 / 06:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Anlässlich des heutigen Capital Markets Day wird Comet einen Einblick in die Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Fokusstrategie geben. Die Ausrichtung aller Geschäftsbereiche auf den wachstumsstarken Halbleiter- und Elektronikmarkt zahlt sich aus. Die Nachfrage nach Vakuum-kondensatoren und Netzwerken zur Impedanzanpassung («Matchboxes») im Geschäftsbereich PCT boomt, da der hohe Bedarf an Anlagen zur Waferherstellung anhält. Die Röntgen-Divisionen IXM und IXS profitieren von der stabilen Geschäftslage in ihren wichtigsten Endmärkten: Halbleiter/Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit.



Die anhaltend gute Nachfragesituation widerspiegelt sich im Auftragsbestand des Unternehmens mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von deutlich über 1 sowie im deutlich höheren Auftragseingang verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Die angespannte Situation in der Lieferkette blieb dank aktivem Management seitens Comet bisher ohne signifikante Auswirkungen auf die Lieferfähigkeit gegenüber Kunden. Natürlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass Covid-19 und andere Unterbrechungen in der Lieferkette in Zukunft Auswirkungen auf das Geschäft haben werden.



Comet bestätigt ihre Prognose für das Gesamtjahr 2021 mit einem Umsatz zwischen CHF 480 und 500 Millionen und einer EBITDA-Marge zwischen 18% und 20%.



PCT: Glänzende Wachstumsperspektiven im Zuge der Digitalisierung



Im Zuge der weiter an Fahrt gewinnenden Digitalisierung der Gesellschaft steigt die Nachfrage nach Halbleiterchips aller Art unaufhaltsam an. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Hochleistungs-rechner und Datenspeicheranwendungen treiben die Investitionen in die Fertigungskapazitäten für das gesamte Spektrum der Chips, von den traditionellen bis zur neuesten Generation der Mikrochips. Auf der ganzen Welt entstehen immer mehr Mikrochipfabriken, um diese unstillbare Nach¬frage zu befriedigen. In den Produktionsanlagen dieser Fabriken kommen insbesondere bei neuen Chipdesigns mit anspruchsvollen Bauformen eine überproportional steigende Zahl von Plasmaprozessen zum Einsatz, was für Comet PCT neue Möglichkeiten eröffnet.



In diesem Umfeld baut PCT ihre führende Marktposition bei Vakuumkondensatoren und Matchboxes weiter aus. Wie bereits im Jahr 2020 konnte die Sparte zusätzliche Design-Wins bei ihren Tier-1- und Tier-2-Kunden verbuchen. Der neue innovative Hochfrequenzgenerator eröffnet der Division zudem die Möglichkeit, einen zusätzlichen adressierbaren Markt zu erschliessen, der auf rund CHF 1.2 Milliarden geschätzt wird. Beta-Tests mit den ersten Generatoren haben bei einer Reihe von potenziellen Kunden bisher erfreuliche Ergebnisse erbracht. Erste Aufträge werden noch in diesem Jahr erwartet.



IXS: Neupositionierung fortgeschritten, Chancen im Advanced Packaging



Die Neuausrichtung der Division IXS bleibt auf Kurs. Auch wenn diese Reise noch nicht abgeschlos¬sen ist, hat der Geschäftsbereich viele wichtige Meilensteine erreicht: Einführung von zwei neuen Produkten trotz struktureller Abschwächung der Automobilindustrie 2019/2020, Fokussierung des gesamten Produktportfolios auf standardisierte, margenstarke Opportunitäten, Konzentration der F&E-Investitionen auf den Halbleiter- und Elektronik¬sektor sowie Anpassung der Kostenstruktur. Trotz dieser Anpassungen verzeichnete IXS weiterhin ein hohes Mass an Kundenzufriedenheit. Die genannten Massnahmen ermöglichten in der zweiten Jahreshälfte 2020 die Rückkehr in die Gewinn¬zone und werden sich auch im Gesamtjahr 2021 in der Profitabilität reflektieren.



Mit Blick in die Zukunft zeichnet sich für IXS eine neue Anwendung in der Halbleiterindustrie ab. Die Anwendung von Röntgen zur Prüfung so genannter Advanced-Packaging-Architekturen, bei denen Chips aufeinandergestapelt werden, um den Stromverbrauch zu senken oder die Datenlatenz zu verringern (z.B. um die Entscheidungsfindung in einem autonomen Fahrzeug in Echtzeit zu ermöglichen), ist eine bedeutende Chance für IXS. Das erwartete Wachstum in diesem Markt beträgt durchschnittlich 8% pro Jahr in den nächsten fünf Jahren. Derzeit sind Röntgeninspektionstechniken die einzige praktikable Methode für die Überprüfung des Herstellungsprozesses und die Qualitäts-prüfung der verpackten Chips. Nur mit Röntgenlicht lassen sich Fehler innerhalb dieser Chip-Packages erkennen. IXS hat erste Aufträge für das FF 35 Semi-System für diese Anwendung von einem renommierten asiatischen Kunden erhalten, der die modernsten Chip-Packages herstellt. Darüber hinaus hat IXS in Zusammenarbeit mit der 2020 akquirierten Firma ORS - einem führenden Anbieter modernster 3D-Visualisierungs- und Analysesoftware für äusserst anspruchsvolle 2D/3D-Bildgebungs-aufgaben - eine Lösung entwickelt, mit der Kunden Defekte in solchen Advanced Packages schneller und mit grösserer Zuverlässigkeit erkennen können. Die Kombination aus Systemkompetenz und Analyse auf einer Plattform macht die Division IXS zum attraktiven Produktionspartner für Kunden im Advanced Packaging-Segment.



IXM: fasst Fuss mit neuen Produkten in der Halbleiter-, Elektronik- und Batterieindustrie



Bei IXM treibt der Trend zur Miniaturisierung, aber auch die Nachfrage nach immer höherer Bildauflösung die Entwicklung neuer Produkte an der Grenze des technisch Machbaren weiter voran. Seit Anfang Jahr lancierte IXM mehrere neue Produkte auf dem Markt wie z.B. die FXE-Serie von Röntgenmodulen, die bereits in den ersten neun Monaten erheblich zum Wachstum der Sparte beigetragen haben. Diese Produkte bieten den Kunden nicht nur leistungsfähigere Röntgenröhren, sie werden auch dazu beitragen, die Marktposition von IXM in den Bereichen Halbleiter, Elektronik und Batterieanwendungen zu stärken.



Ziele 2025



Trotz Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen sind die Aussichten für weiteres rentables Wachstum vielversprechend. Daher bestätigt Comet ihre mittelfristigen Ziele für 2025. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz von über 830 Mio. CHF prognostiziert. Die Ziele für die EBITDA-Marge von 25% und die Rendite des eingesetzten Kapitals (ROCE) von rund 30% werden ebenfalls bestätigt.

Virtueller Capital Markets Day



Der Capital Markets Day findet heute, am 15. November 2021, von 9:30 bis 12:00 Uhr MEZ virtuell in englischer Sprache statt. Die Einwahlinformationen für den Kapitalmarkttag lauten wie folgt.





Webcast (link):





Link zur Registrierung (Zoom)



Einwahl (Telefon): Schweiz: +41 44 529 92 72 oder +41 22 591 00 05 oder +41 22 591 01 56 oder +41 31 528 09 88 oder +41 43 210 70 42 oder +41 43 210 71 08 Meeting ID: 882 2896 6879 Passcode: 631865



Internationale Telefonnummern: Link zu den internationalen Nummern

Kontakte Medien Investoren / Analysten Ines Najorka Ulrich Steiner VP Group Communications VP Investor Relations & Communication T +41 79 573 45 94 T +41 31 744 99 95 ines.najorka@comet.ch ulrich.steiner@comet.ch Unternehmenskalender 3. März 2022

Jahresergebnis 2021



Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1400 Mitarbeitende, mehr als 500 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in den USA, China, Japan und Korea. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.