paragon unterzeichnet Verträge zum Verkauf der Voltabox-Beteiligung



15.11.2021 / 07:00

- Beteiligung von ca. 49% an der Voltabox AG geht an zwei verschiedene Investoren

- Strategischer Investor Trionity erwirbt 28%

- Closing kurzfristig erwartet

Delbrück, 15. November 2021 - Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat den bereits angekündigten außerbörslichen Verkauf ihrer zuletzt rund 51%igen Finanzbeteiligung an der Voltabox AG umgesetzt: Vom Aktienpaket gehen 28% an den strategischen Investor Trionity Invest GmbH, der zudem die Option erhält, weitere rund 2% von paragon zu erwerben; rund 21 % erwirbt der Schweizer Finanzinvestor EW-Trade AG. Die entsprechenden Kaufverträge wurden am 12. November 2021 unabhängig voneinander unterzeichnet. Die Parteien haben Stillschweigen über die Konditionen der Transaktionen vereinbart.

"Mit dem Verkauf unserer Finanzbeteiligung an der Voltabox AG wird sich paragon wieder voll auf den Automotive-Markt konzentrieren", sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und CEO von paragon. "Voltabox wird mit den neuen Ankeraktionären die Fokussierung auf Industrieanwendungen schneller vorantreiben können."

Die Trionity Invest GmbH gehört zur Triathlon Firmengruppe. Triathlon entwickelt und produziert Batterien für die industrielle Anwendung. Der neue Ankerinvestor wird das Unternehmen aktiv bei der laufenden Restrukturierung unterstützen.

paragon hat sich aufgrund der Entscheidung der Trionity Invest GmbH, zunächst nur einen Voltabox-Anteil von 28 % zu kaufen, entschlossen, weitere rund 21 % an den Schweizer Finanzinvestor EW-Trade AG zu veräußern, der bereits schon sehr früh Interesse an einem Minderheitserwerb bekundet hatte.

Mit dem Closing der beiden Transaktionen, das kurzfristig erwartet wird, hält die paragon GmbH & Co. KGaA noch rund 2% an der Voltabox AG, zu deren Erwerb der Trionity eine Option gewährt wurde. Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Voltabox AG, Klaus Dieter Frers, Hermann Börnemeier und Walter Schäfers, werden aufgrund ihrer personellen Verbindung zu paragon zeitnah ihre Mandate niederlegen.

Wie bereits angekündigt, übernimmt paragon im Zuge des Verkaufs ihres Aktienpakets das Automotive-Geschäft der Voltabox AG mitsamt Mitarbeitern und einer ausschließlichen Lizenz an der innovativen Flow-Shape-Design-Technologie für den Einsatz bei Pkws, Lkws und Zweirädern sowie in Luft- und Raumfahrt. Hierzu plant paragon, den neuen Geschäftsbereich Power am Standort Delbrück deutlich auszubauen. Der Vollzug dieses Verkaufs steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Voltabox AG.





Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der Konzern an der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9), die im Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten und marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen im industriellen Einsatz tätig ist, beteiligt. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme und Leistungselektronik agiert paragon zukünftig eigenständig.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



