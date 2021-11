Diese Auszeichnung würdigt das Engagement von Roche für Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie

Roche überzeugte insbesondere in den Bereichen Öko-Effizienz, Umwelt- und Sozialberichterstattung



Basel, 15. November 2021 - Roche



Über den Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Das globale Ranking wird jedes Jahr von den S&P Dow Jones Indices und RobecoSAM veröffentlicht und bewertet die Performance der weltweit nachhaltigsten Unternehmen. SAM lädt börsenkotierte Unternehmen zu einer Teilnahme ein. Die Firmen werden anhand einer systematischen Nachhaltigkeitsanalyse («Corporate Sustainability Assessment, CSA») ermittelt, die von SAM durchgeführt wird. Nur Unternehmen, die aufgrund dieser Bewertung in ihrer Branche führend sind, werden in den Index aufgenommen. Grundlage ist eine eingehende Beurteilung von langfristigen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Kriterien, die sowohl allgemeine als auch branchenspezifische Nachhaltigkeitstrends berücksichtigen.,



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es, durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das dreizehnte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index.

