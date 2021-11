DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Anleger warten auf Xi Jinping und Biden

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich lautet die Tendenz im Verlauf an den ostasiatischen Börsen am Montag. Während die Märkte in Schanghai und Hongkong knapp behauptet liegen, geht es andernorts leicht nach oben mit den Indizes. Sydney hat etwas fester geschlossen.

Neue Konjunkturdaten aus China sind zumeist gut ausgefallen. Sowohl Industrieproduktion und Einzelhandel sind im Oktober besser ausgefallen als gedacht mit Wachstumsraten von 3,5 bzw. 4,9 Prozent. Außerdem hat die Notenbank des Landes dem Geldmarkt mehr Liquidität als erwartet zugeführt. Allerdings sind die Eigenheimpreise erneut gefallen, was ein bezeichnendes Licht auf den problembehafteten Immobiliensektor in China wirft.

Noch wichtiger als die Konjunkturdaten ist aber kurzfristig das virtuelle Treffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden später am Tag, vor dem sich die Anleger nicht allzuweit aus dem Fenster lehnen. Die Hoffnung ist, dass sich das angespannte Verhältnis etwas entspannt.

Aus Japan wurde unterdessen ein deutlicherer Rückgang des BIP für das dritte Quartal des Jahres gemeldet. Dass der Nikkei-Index trotzdem um 0,4 Prozent steigt auf 29.741 Punkte, führen Börsianer auf Pläne der Regierung zur Stimulierung der Wirtschaft zurück.

Schwache Immobilienkurse in Hongkong

Unter den Einzelwerten gewinnen in Tokio Japan Post Bank 6,2 Prozent, angetrieben von einem erhöhten Ausblick. In Hongkong geben Sunac China 7,4 Prozent ab, nachdem der Immobilienentwickler Kapitalerhöhungspläne mitgeteilt hat. China Evergrande liegen knapp 3 Prozent schwächer, Country Garden fast 5 Prozent.

Tagesgewinner ist die Börse in Seoul (+1,0%). Der Kurs der Biotechnik-Aktie Celltrion schießt um über 9 Prozent nach oben, nachdem die EU-Kommission grünes Licht für eine Covid-19-Antikörperbehandlung des Unternehmens gegeben hat. Der Kurs des Konkurrenten Samsung Biologics zieht im Sog um 3,8 Prozent an. Asiana Airlines legen im Vorfeld der im Tagesverlauf erwarteten Quartalszahlen um rund 2 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.470,10 +0,4% +13,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.772,33 +0,5% +7,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.999,71 +1,0% +4,4% 07:00 Schanghai-Comp. 3.521,81 -0,5% +1,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.302,36 -0,1% -7,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.228,79 +0,0% +13,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.523,60 -0,5% -5,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1457 +0,1% 1,1444 1,1449 -6,2% EUR/JPY 130,42 -0,0% 130,42 130,52 +3,4% EUR/GBP 0,8529 -0,0% 0,8530 0,8554 -4,5% GBP/USD 1,3434 +0,1% 1,3417 1,3384 -1,8% USD/JPY 113,83 -0,1% 113,98 114,02 +10,3% USD/CNY 6,3797 +0,0% 6,3797 6,3881 -2,3% USD/CNH 6,3779 -0,0% 6,3792 6,3822 -1,9% USD/HKD 7,7923 +0,0% 7,7914 7,7932 +0,5% AUD/USD 0,7343 +0,2% 0,7329 0,7301 -4,7% NZD/USD 0,7050 +0,1% 0,7041 0,7026 -1,9% Bitcoin BTC/USD 65.833,76 +2,0% 64.523,01 64.621,26 +126,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,49 80,79 -0,4% -0,30 +68,8% Brent/ICE 81,84 82,17 -0,4% -0,33 +61,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.858,76 1.864,85 -0,3% -6,10 -2,1% Silber (Spot) 25,01 25,32 -1,2% -0,31 -5,2% Platin (Spot) 1.073,65 1.089,00 -1,4% -15,35 +0,3% Kupfer-Future 4,42 4,45 -0,6% -0,03 +25,5% ===

November 15, 2021

