EQS Group-News: Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die GLKB TWINT App ist im Store



15.11.2021 / 07:30



Glarus, 15. November 2021 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) lanciert die GLKB TWINT App. Kundinnen und Kunden der GLKB können ab sofort ihr Bankkonto mit der App verbinden und mit dem Smartphone bequem und einfach bargeldlos bezahlen. Die kostenlose GLKB TWINT App kann über den Play Store oder den App Store heruntergeladen werden. Dank Anbindung an ein GLKB-Konto werden sämtliche über TWINT abgewickelten Transaktionen direkt dem Bankkonto belastet oder gutgeschrieben und können über den Kontoauszug oder im e-Banking jederzeit eingesehen werden. Die App bietet mehr als eine Bezahllösung

Überweisungen zwischen Twint Nutzerinnen und Nutzern, das Bezahlen im Detailhandel, im Hofladen, im Restaurant, beim Parkieren oder bei Online-Einkäufen können sicher und bequem über das Smartphone abgewickelt werden. Die App bietet nebst der Bezahllösung weitere Vorteile für die Kundinnen und Kunden. Direkt in der App gibt es die Möglichkeit, digitale Gutscheine zu kaufen, Geld zu spenden, bei ausgewählten Sonect Partnershops Bargeld zu beziehen oder Versicherungen abzuschliessen. Zudem besteht die Möglichkeit, Mitglieder- und Kundenkarten digital aufzubewahren oder von Rabatt-Coupons und digitalen Stempelkarten zu profitieren. Mehrere verwendete Sicherheitselemente der schweizweit führenden Bezahl-App machen TWINT so sicher wie das e-Banking. Bei Verlust des Smartphones lässt sich die GLKB TWINT App umgehend sperren. Jetzt «twinten» und gewinnen

Nach dem Herunterladen der GLKB TWINT App im Store können sich Kundinnen und Kunden registrieren. Eine Neuregistration ist auch für Nutzerinnen und Nutzer der TWINT Prepaid App zwingend und von Vorteil. Denn über die TWINT Prepaid App kann das Guthaben nur noch via Einzahlungsschein oder Voucher aufgeladen werden. Das bereits aufgeladene Guthaben kann aufgebraucht oder direkt in der App auf das eigene GLKB-Konto übertragen werden. Nach erfolgreicher Registrierung kann «getwintet» werden. Mit aktivierter Stempelkarte und fünf ausgeführten Transaktionen bis am 12. Dezember 2021 können Nutzerinnen und Nutzer Preise im Gesamtwert von mehreren tausend Franken gewinnen. Weitere Informationen sind unter glkb.ch/glkb-twint zu finden.

Ende der Medienmitteilungen