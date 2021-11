Die mitunter scharfe Korrektur der Gazprom-Aktie ging auch in der vergangenen Handelswoche weiter. Derartige Kursbewegungen sind nach zuvor beeindruckender Rallye aber natürlich nichts Ungewöhnliches. Dementsprechend besteht für die Anteilseigner kein Grund zu akuter Sorge - zumal die Experten nach wie vor bullish bleiben. So haben sich in der vergangenen Woche erneut zahlreiche Analysten näher mit den Gazprom-Papieren befasst - und dabei bleiben sie bis auf eine Ausnahme (eine Halteempfehlung) ...

