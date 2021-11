Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX steuert auf kaum veränderten Wochenstart zuDer DAX wird zum Start in den Montagshandel kaum verändert erwartet. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex lediglich 0,04 Prozent tiefer bei 16.087 Punkten.2. Börsen in Fernost uneinheitlichAn den Märkten in Fernost finden die wichtigsten Indizes zum Wochenauftakt keine gemeinsame ...

Den vollständigen Artikel lesen ...