Wochenausblick: Quartalsberichte und Wirtschaftskennzahlen

In dieser Woche erwarten uns diverse deutsche Quartalsberichte sowie Konjunkturindikatoren. Auch dabei sind einige Konjunkturdaten aus dem Ausland.



Montag

Früh am Morgen um 03:00 Uhr werden in Fernost die chinesischen Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. In Deutschland folgen im Laufe des Tages drei Unternehmen: Die drei SDAX©-Konzerne Nordex, ENCAVIS und Salzgitter gewähren uns Einblicke in die Quartalszahlen. Hier wird wieder zum einem der Effekt gestiegener Rohstoffpreise bei Salzgitter sichtbar sowie zum anderen die gestiegenen Stromkosten für die beiden Energiekonzerne Nordex und ENCAVIS.





Dienstag

Um 11:00 Uhr veröffentlicht die Eurozone das saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt für das Quartal. Am Tag werden auch die beiden deutschen Unternehmen Zooplus sowie Dermapharm mit ihren Q3-Zahlen folgen. Zooplus machte in letzter Zeit stets mit Übernahmeangeboten Schlagzeilen.

Mittwoch

Heute wird der britische Verbraucherpreisindex um 08:00 Uhr veröffentlicht, welcher eine Einsicht in die Inflation und Kaufverhalten der Briten gibt. Es folgen amerikanische Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr sowie der EU Finanzstabilitätsbericht im Laufe des Tages.

Donnerstag

Am vierten Tag der Woche werden die beiden MDAX©-Konzerne Thyssenkrupp und CTS Eventim Berichte veröffentlichen. Thyssenkrupp wird seinen Geschäftsbericht veröffentlichen, und CTS Eventim seine Q3-Zahlen. Thyssenkrupp wird, ähnlich wie Salzgitter, einen Einblick in die Lage der Metallindustrie geben, während CTS Eventim als Ticketdienstleister einen Einblick in die Unterhaltungsindustrie gibt.

Freitag

Und den Schluss der Woche legt der deutsche Erzeugerpreisindex um 08:00 Uhr morgens hin. Der Erzeugerpreisindex ist essenziell, um den Anstieg von Rohstoffpreisen zu messen, und dementsprechend ein Indikator für die Binnenwirtschaft und Inflation.

