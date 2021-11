The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.11.2021ISIN NameUS98872F2048 YUMA ENERGYUS81734P2065 SEQUENTIAL BRANDS GR.INC.AT0000796412 RAIFF.-EM.MKTS-AKTIEN R T INVESTMENTAT0000796404 RAIFF.-EM.MKTS-AKT.RA ST. INVESTMENTXS1380274735 BUENOS AIR. 16/24 REGSXS1265917481 LSF9 BALTA ISS. 15/22REGSXS1139080250 BNP PARIBAS 14/21 MTNXS0234082872 BUENOS AIR. 05/35 REGSXS0466670345 INVESTOR 09/21 MTNDE000DHY4556 NORDLB MTN.HPF S.455USN6704RAH41 OI EUROPEAN GRP 17/23REGSCA172967JB81 CITIGROUP INC. 14/21AU3CB0185957 KOMMUN.SVER. 2021 MTN