The following instruments on XETRA do have their first trading 15.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.11.2021Aktien1 CAC2428P1504 Apple Inc.2 JP3122380003 Adventure Inc.3 US02337W1099 Ambu A/S ADR4 FR0000185423 Damartex S.A.5 FR0012872141 Jacques Bogart S.A.6 US68628Y1047 Orion Corp. ADR7 CA42967W1023 High Fusion Inc.8 CA2525938015 Diamond Estates Wines & Spirits Inc.Anleihen1 XS2408491947 JDE Peet's N.V.2 US05675M2J23 Bahrain, Königreich3 BE0002827088 Compagnie Immobilière de Belgique S.A.4 USN6704RAK79 OI European Group B.V.5 XS2408013709 Porr AG6 US251526CP29 Deutsche Bank AG