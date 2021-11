Er rechnet nun mit einem Konzerngewinn in der Spanne von 140 bis 160 Millionen Franken nach bisher "mehr" als 100 Millionen Franken.Die starke Entwicklung habe sich in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt, mit einer überdurchschnittlichen Performance während der Sommerperiode, teilte die Gesellschaft am Montag mit.Leonteq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...