Hamburg (ots) -+++Immobilien-Teilverkauf: HausVorteil eröffnet Maklern, Banken und Vermögensverwaltern neues Geschäftsmodell und attraktive Einnahmequelle+++Die Rente aufbessern, auf Reisen gehen und das Leben genießen, finanzielle Spielräume für den Lebensabend gewinnen oder für mehr Lebensqualität in Pflegesituationen sorgen: Den Wunsch nach finanzieller Freiheit haben immer mehr Silver Ager und Senioren - gerade dann, wenn die eigene Altersvorsorge fest in einer Immobilie steckt. Im Alter an hohe Geldbeträge kommen und trotzdem Dame oder Herr im eigenen Haus zu bleiben - genau das ermöglicht HausVorteil. Insbesondere für Kunden, die durch erhöhte Kreditstandards nicht mehr wie früher durch die klassische Bankfinanzierung an die Liquidität aus ihrer Immobilie gelangen können oder vor Versorgungslücken stehen, bieten die Hamburger Immobilien-Spezialisten sichere Lösungen. Beim Teilverkauf an HausVorteil veräußern Immobilienbesitzer bis zu 50 Prozent ihrer Immobilie und erhalten dafür eine Zahlung als Einmalsumme oder als ratierliche Auszahlung. Für die weitere Nutzung des verkauften Immobilienanteils zahlen sie ein monatliches Nutzungsentgelt. Geschäftsführer Dr. Florian de Weryha und Head of Operations Jannik Schilling versprechen ihren Partnern und Kunden ein tragfähiges Konzept, mit dem sich der Immobilien-Teilverkauf für Hausbesitzer fair, transparent und zügig gestalten lässt."Trotz der relativ jungen Unternehmensgeschichte sind die Endkunden durch die vertragliche Konstellation mit unserer Partnerbank - der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG - sowie durch ausschließlich zertifizierte, unabhängige Gutachter stets auf der sicheren Seite. Aufgrund der schlanken Struktur liegt unser Provisionsangebot an unsere Partner zudem über dem Marktdurchschnitt", erläutert Dr. de Weryha.HausVorteil: Produkt- und Technologie-Partner auf AugenhöheAuf dem Markt für Immobilien-Teilverkäufe präsentiert sich das Hamburger Unternehmen ab sofort mit einer stark auf das B2B-Segment ausgerichteten Strategie als attraktiver und kompetenter Partner für Makler, Banken und Vermögensverwalter. Mit diesem Ansatz positionieren sich die Hanseaten auch als dienstleistungsorientierter Produktanbieter, der gerade die rund 50.000 kleinen und mittelgroßen Maklerbüros in Deutschland aktiv dabei unterstützt, neue Ertragsmöglichkeiten an der Schnittstelle von Immobilienwirtschaft und digitaler Applikationen für sich zu nutzen."Wir haben mit unserer Digital- und Technik-Expertise standardisierte und datenschutzkonforme Abläufe von der Kundenakquise bis zur Kaufpreiszahlung und der langfristigen Immobilienverwaltung entwickelt, von denen alle unsere Kooperationspartner aufgrund geringerer interner Kosten und schlussendlich auch ihre Kunden profitieren", erklärt Jannik Schilling, Head of Operations. "Dank dieser automatisierten Prozesse, eines starken Partner-Cockpits und KI-basierter Ermittlung des Immobilienwerts erhalten Endkunden innerhalb kürzester Zeit ein erstes Angebot, das ihre individuellen Bedürfnisse optimal berücksichtigt."So können Makler den Teilverkauf in ihre Kundenberatung integrieren und als neues Geschäftsmodell in ihr Portfolio aufnehmen. Die Makler begleiten den Kunden vom Erstkontakt bis zur Beurkundung des Teilverkaufs und erhalten als Vertriebspartner eine Provision. Im Falle eines zukünftigen Gesamtverkaufs garantiert HausVorteil ihnen den Alleinauftrag bei den vermittelten Kunden. Für Banken interessant: Der Weg des Immobilien-Teilverkaufs ermöglicht es nun auch ihnen, die Altersgruppe der Senioren mit Liquidität für die ganz privaten Wünsche und Bedürfnisse zu versorgen.Über HausVorteilHausVorteil wurde im Februar 2021 als digitale Plattform für Immobilien-Teilverkäufe von Dr. Florian de Weryha und Jannik Schilling gegründet. Das Unternehmen verfolgt eine konsequente B2B-Strategie und ist kompetenter Partner für Makler, Banken und Vermögensverwalter. HausVorteil setzt dabei auf starke lokale Kooperationen und bietet Vermittlern attraktive Konditionen für eine langfristige Zusammenarbeit. Unterstützt wird das Unternehmen von namhaften Partnern aus dem Finanz- und Immobilienbereich sowie von der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG als Partnerin für die Refinanzierung.