Wie am Donnerstagmorgen im letzte 4investors-Chartcheck zur Valneva Aktie befürchtet, stoppte die jüngste Kursparty erst einmal an der charttechnischen Hinderniszone zwischen 22,36 Euro und 22,64 Euro. Vergebliche Breakversuche am Mittwoch und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...