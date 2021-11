Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Applied Intuition, Inc. hat eine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 175 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Elad Gil, Addition und Coatue Management bei einer Bewertung von 3,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Bestehende Investoren, darunter Semil Shah, Andreessen Horowitz, General Catalyst und Lux Capital, trugen erheblich zu der Runde bei, sodass Applied Intuition insgesamt über 350 Millionen US-Dollar an Kapital einwerben konnte. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen einen Beirat an, der aus den ehemaligen Führungskräften der Automobilindustrie Rick Wagoner und Dieter Zetsche besteht."Applied entwickelt Software, um eine große Veränderung bei einer der größten Anschaffungen der Verbraucher - dem Auto - zu unterstützen", sagte Elad Gil, ein erfolgreicher Unternehmer, früher Investor und Lead der Serie D. "Die Software von Applied entwickelt sich immer mehr zu einer Lösung für verschiedene Aspekte der Automobilindustrie. Ich bin begeistert von der Arbeit, die das Team leistet, um die Kommerzialisierung von autonomen Fahrzeugen zu beschleunigen."Die Finanzierungsrunde folgt auf ein Jahr erheblichen Wachstums für Applied Intuition, das mit der Mehrheit der zehn größten Automobilhersteller der Welt zusammenarbeitet. Das Wachstum des Unternehmens wurde durch die Expansion in weitere Bereiche der Entwicklung autonomer Fahrzeuge (AV) und in zusätzliche Branchen außerhalb der Automobilindustrie, wie Logistik, Lagerhaltung und Verteidigung, vorangetrieben.Um sichere, zuverlässige autonome Systeme zu entwickeln, müssen AV-Unternehmen eine nahezu unendliche Anzahl möglicher Ereignisse testen, enorme Datenmengen verwalten und die Sicherheit ihrer Systeme gegenüber den Aufsichtsbehörden nachweisen. Seit 2017 ermöglichen die Simulationsprodukte von Applied Intuition, wie Simian, Spectral und Orbis, AV-Unternehmen, ihre Systeme sicher, kostengünstig und in großem Umfang in virtuellen Umgebungen zu testen. Das erweiterte Produktangebot des Unternehmens, einschließlich Strada, Logstream und Basis, hilft Entwicklungsteams, AV-Algorithmen effektiv mit realen Fahrdaten zu trainieren, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und sich auf den kommerziellen Einsatz vorzubereiten.Das zusätzliche Kapital ermöglicht es Applied Intuition, die gestiegene Nachfrage nach seinen Software-Tools für die Entwicklung autonomer Systeme zu bedienen und die Produktentwicklung zu beschleunigen, um weitere Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen zu unterstützen.Beirat für die AutomobilindustrieApplied Intuition hat die Gründung eines Beirats bekannt gegeben, dem zwei ehemalige Führungskräfte von globalen Automobilunternehmen angehören:- Rick Wagoner (ehemaliger CEO und Vorsitzender von General Motors). Rick Wagoner verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden operativen und exekutiven Funktionen bei General Motors. Er war von Juni 2000 bis März 2009 als CEO tätig.- Dieter Zetsche (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und ehemaliger Leiter von Mercedes-Benz). Dr. Zetsche trat im Dezember 1995 in den Vorstand der Daimler AG ein und war dort bis Mai 2019 in verschiedenen Verantwortungsbereichen tätig, unter anderem für Mercedes-Benz, DaimlerChrysler AG und Daimler AG.Der Beirat wird Applied Intuition beim weiteren Aufbau enger Lieferantenbeziehungen zu den Automobilherstellern strategisch begleiten.Weitere Informationen finden Sie unter https://applied.co/series-d.Informationen zu Applied IntuitionAls führendes Unternehmen in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge stattet Applied Intuition Ingenieur- und Produktentwicklungsteams mit Software aus, die es schneller, sicherer und einfacher macht, autonome Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Die Produktreihe von Applied, die sich auf Simulation, Validierung und Fahrdatenmanagement konzentriert, bietet eine hochentwickelte Infrastruktur, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist. Das Team von Applied mit Hauptsitz im Silicon Valley und Büros in Detroit, Los Angeles, München, Tokio und Seoul besteht aus Autonomie-, Software- und Automobilexperten aus der ganzen Welt. Mehr Informationen unter https://applied.co.Pressekontakt:Presseanfragen richten Sie bitte an press@applied.co.Original-Content von: Applied Intuition, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136101/5072739