Der Goldpreis startet mit rückläufigen Notierungen in die neue Handelswoche, nachdem der Krisenschutz vor dem Wochenende noch auf den höchsten Stand seit fünf Monaten geklettert war.Der Präsident der Minneapolis Fed Neel Kashkari meinte am gestrigen Sonntag, dass die hohe Inflation in den kommenden Monaten anhalten könnte und die Fed dennoch nicht überreagieren sollte, schließlich werde die Teuerung wieder vorübergehen. Notenbanker diesseits wie jenseits des Atlantiks werden nicht müde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...