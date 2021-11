Einen klaren Rückgang gab es am Freitag für den heimischen Markt, der ATX musste den Handel mit einer 1,2% tieferen Notierung beenden, auf Wochensicht gesehen bedeutete das einen kleinen Zuwachs von 0,3%. In Wien wirkten die übrigen Einflüsse auf die Marktteilnehmer wie im übrigen Europa, die Industrieproduktion in Europa war im September weniger gefallen aus befürchtet, dennoch werden die Hersteller von anhaltenden Lieferengpässen belastet. Auch die Inflation bleibt weiter hoch, sie lag in Spanien bei 5,4% im Jahresvergleich, in Deutschland sind die Großhandelspreise im Vergleich zum Vorjahr um 15,2% gestiegen, ein Wert, der seit 47 Jahren nicht mehr gemeldet worden war. Belastung für den heimischen Index kam in erster Linie von den stark ...

